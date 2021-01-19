В Баку на случай снежной погоды приведена в готовность спецтехника коммунальных служб (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во всех районах Баку проведены меры по подготовке к осенне-зимнему сезону. Исполнительной властью Баку назначены в каждый район ответственные лица, которые с представителями местных ИВ систематически занимаются этими вопросами, проверяют выполнение данных поручений. В рамках этих работ в районах столицы были проведены мониторинги, сообщает во вторник Trend.

В состояние готовности на случай снежной погоды приведены свыше 50 единиц спецтехники, сказал Trend начальник управления санитарии и технической уборки Департамента жилищно-коммунального хозяйства ИВ Баку Мубариз Гусейнов.

«В Управлении проводится круглосуточное дежурство, на складах имеются запасы соли в объеме около 5 тысяч тонн. По прогнозам синоптиков, 20-21 января в столице ожидается снег и гололед. В случае снежной погоды, сотрудники управления приступят к работе уже ночью, чтобы утром на дорогах и улицах не возникло из-за снега проблем».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)