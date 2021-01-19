Минобразования прокомментировало вопрос об открытии школ
БАКУ /Trend/ - Ни в одном из сообщений, приведенных на различных сайтах о дате возобновления учебы в традиционной форме, не сделана ссылка на минобразования.
Об этом завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов написал на своей странице в соцсетях, сообщает во вторник Trend .
"Это просто журналистские версии. Давайте дождемся брифинга с участием министра, который запланирован на 22 января", - написал завсектором.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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