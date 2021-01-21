Возобновление традиционного обучения в Азербайджане крайне важно – депутат

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане уже второй учебный год преподавание осуществляется в дистанционной форме. За это время в данном направлении возникли определенные объективные и субъективные проблемы, в том числе и технического характера.

Об этом в четверг сказала Trend член парламентского комитета по науке и образованию, депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат считает важным возобновление традиционного обучения. По ее словам, в стране уже началась вакцинация против коронавируса, поэтапно к этому процессу также будут привлечены работники образовательной сферы.

"Ситуация с пандемией коронавируса в нашей стране уже меняется в лучшую сторону, количество заражений значительно снизилось, а соотношение зараженных и излечившихся показывает каких успехов мы добились в борьбе с заболеванием. В связи с этим в стране ослаблен карантинный режим и поэтапно разрешается деятельность в ряде областей. Один из самых актуальных вопросов в обществе – будет ли возобновлено традиционное обучение. В ближайшие дни Министерство образования предоставит общественности подробную информацию.

Таким образом, с учетом уменьшения масштаба распространения вируса и начала процесса вакцинации необходимо подумать об открытии школ и постепенном возобновлении традиционного обучения. Онлайн-образование не может заменить традиционное с точки зрения прямого контакта между учителями и учениками в классе в плане эффективности преподавания, восприятия и усвоения учащимися преподаваемых предметов.

Также следует отметить, что онлайн-обучение было временной мерой в период пандемии. На тот момент переход к онлайн-образованию был неминуем. Это было единственным способом избежать полного прекращения обучения. Однако, как известно, в процессе дистанционного обучения возникли проблемы и перерывы по определенным объективным и субъективным причинам, в том числе технического характера", – подчеркнула Афет Гасанова.

Депутат считает, что образование подрастающего поколения так же важно, как и безопасность нашей страны.

"Хорошее образование – это успешная молодежь, а успешная молодежь – успешное государство. В связи с этим возобновление традиционного обучения очень важно", – добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)