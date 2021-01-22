Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 22 января 2021 13:40 (UTC+04:00)
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гаргабазар Физулинского района.

Trend со ссылкой на министерство представляет вниманию эти кадры.

Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию
Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию
Свыше шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
По TANAP поставлено более 9 млрд кубометров газа
По TANAP поставлено более 9 млрд кубометров газа
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане учреждается Агентство по развитию экономических зон - Указ Политика 14:41
В Туркменистане вырос спрос на молочную продукцию стран ЕАЭС Бизнес 14:40
Применение единого транзитного разрешения ТРАСЕКА цифровизирует сферу транспорта и логистики Транспорт 14:37
Нацбанк Казахстана определил стратегические инициативы на 2021 год Финансы 14:34
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны Экономика 14:28
В городе Шуша строится новая подстанция (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 14:28
Автобус со школьниками попал в аварию на западе Франции Европа 14:18
Австрийская Enhanced Resource Company о планах работы в Азербайджане на 2021 год ИКТ 14:10
Азербайджан изучает опыт Турции с целью создания либерального рынка электроэнергии Энергетика 14:10
Названы возможные сроки возобновления традиционного процесса обучения в азербайджанских вузах Общество 14:01
Совокупная доля коммерческих банков Азербайджана составляет около 25% в ВВП Финансы 13:58
Завтра в Баку без осадков, до 9 градусов тепла. Общество 13:58
К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана Общество 13:56
В Азербайджане олимпиады по предметам будут проводиться в традиционной форме с конца февраля Общество 13:54
Конкурс по трудоустройству учителей может быть проведен и в регионах Азербайджана - министр Общество 13:52
В Азербайджане в феврале будут созданы условия для проверки учащихся, не участвовавших в оценивании Общество 13:50
Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за коронавируса продлится до 1 марта Грузия 13:47
С первого февраля в Азербайджане может быть вновь разрешена репетиторская деятельность - министр Общество 13:45
Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана Общество 13:41
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:40
В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов Европа 13:37
Участие преподавателей и учащихся на онлайн-уроках в Азербайджане находится под контролем Общество 13:34
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов Финансы 13:30
В Азербайджане временно будут приостановлены уроки физкультуры Общество 13:29
В Азербайджане могут измениться правила предоставления кредитов на образование Общество 13:27
В Азербайджане подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию – министр Общество 13:22
Названо число учащихся и преподавателей в Азербайджане, заразившихся коронавирусом Общество 13:21
Азербайджанские танцоры признаны лучшими в Израиле (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:20
В Азербайджане оплата за учебу невысокая – министр Общество 13:19
В азербайджанских школах будут приняты все превентивные меры в связи с COVID-19 Общество 13:18
В Азербайджане телеуроки будут продолжены до конца учебного года - министр Общество 13:12
Министр образования Азербайджана назвал возможную дату открытия детских садов Общество 13:10
Процент использования электронных учебников повысился вдвое - Эмин Амруллаев Общество 13:08
Состоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и послом Японии в Азербайджане (ФОТО) Экономика 13:08
Узбекистан в 2020 г. произвел 1,016 млн. тонн бензина Узбекистан 13:02
В Узбекистане произведено 574,8 тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 12:58
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 2,98% Узбекистан 12:57
Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев Общество 12:55
Увеличился импорт Туркменистаном фруктов из стран ЕАЭС Бизнес 12:45
Туркменская компания назвала объем годового производства муки Бизнес 12:40
Россия запретила импорт томатов от еще пяти производителей из Азербайджана Бизнес 12:37
«Достлуг» значительно увеличит возможности Азербайджана по продаже нефти - американский эксперт Энергетика 12:32
В крупных городах Азербайджана обучение в школах будет проходить трижды в неделю - министр Общество 12:32
Около 100 представителей армянской оппозиции начали акцию протеста у здания парламента Армения 12:31
С 1 февраля поэтапно начнется процесс обучения в азербайджанских школах Общество 12:24
В Шри-Ланке одобрили использование вакцины AstraZeneca Другие страны 12:18
Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО) Культура 12:18
Захватывающие истории необыкновенных женщин в Азербайджане (ФОТО) Культура 12:16
Негде спрятаться, или Что объединило азербайджанского пианиста и шотландскую певицу (ВИДЕО) Звёздный мир 12:15
Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на мине Происшествия 12:13
Введенные Казахстаном ограничения на импорт томатов из Азербайджана временны - министерство Экономика 12:08
В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом Россия 12:06
В Азербайджане с 1 февраля поэтапно возобновляется обучение в учебных заведениях Общество 12:05
В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки Общество 11:57
В Азербайджане предложено изменение в положение закона, связанное с ответственностью участников ДТП Общество 11:51
Изучается вопрос запрета ввоза в Казахстан томатов из Азербайджана - АПБ Бизнес 11:40
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 11:37
В городе Шуша планируется открытие Центра DOST - зампред правления агентства DOST Общество 11:33
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank Общество 11:32
В Азербайджане следующий этап конкурса по трудоустройству учителей начнется в феврале Общество 11:28
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 27 объектов госимущества Бизнес 11:28
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов Финансы 11:24
Познаем наше христианское наследие – католическая церковь Пресвятой Девы Марии в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:24
За минувший день вакцинированы 52 человека - главврач 2-й городской поликлиники Баку Общество 11:22
В США почти 2 тыс. доз вакцины Moderna были испорчены из-за отключения холодильника США 11:19
В Азербайджане может быть отменено требование о ношении при себе водительских прав Общество 11:19
В Армении тяжело принимаются итоги Второй Карабахской войны – российский эксперт Точка зрения 11:14
В Азербайджане с карантинных постов возвращены более 2 тыс. автомобилей Общество 11:14
Евросоюз должен согласовать паспорта вакцинации по медицинским причинам - Шарль Мишель Европа 11:02
Азербайджанская нефть превышает отметку $56 за баррель Финансы 10:57
Консорциум TAP восстановил оливковые насаждения вдоль трассы трубопровода в Италии Энергетика 10:56
Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом США 10:54
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания Энергетика 10:53
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха» Общество 10:48
«Туркменгаз» переобъявил тендер на техобслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 10:31
Министр: Сектор энергетики в Грузии развивается несмотря на пандемию Грузия 10:24
Золото в Азербайджане вновь дешевеет Финансы 10:20
Узбекистан нарастил нефтедобычу, но сократил добычу газа Узбекистан 10:13
В США закрыли проект по обеспечению доступа в интернет с помощью воздушных шаров США 10:08
Индонезийский Boeing мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя Другие страны 10:07
Нефть дешевеет на 1% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Энергетика 09:55
Манат укрепился к рублю Финансы 09:49
Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт Энергетика 09:47
Медицинский вертолет разбился в ЮАР - СМИ Другие страны 08:49
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft ИКТ 08:23
Производство бытовой техники в Иране выросло на 48% Иран 08:10
Пользователи сообщают о сбое в работе Google в США США 08:06
Не менее восьми человек погибли при взрыва на юго-западе Индии Другие страны 07:43
Авиакомпания Flydubai возобновит полеты в Грузию с 28 января Грузия 07:31
1430 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:22
Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио Другие страны 07:03
Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию Политика 06:52
Times: правительство Японии решило, что ОИ в Токио нужно отменить из-за коронавируса В мире 06:27
ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины Европа 05:34
Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам технологии улавливания углекислого газа В мире 04:36
Власти Португалии приостановят авиасообщение с Британией Европа 03:50
Свыше шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:43
"Ливерпуль" прервал серию без поражений на своем поле в чемпионате Англии из 68 матчей Спорт 02:01
Более 610 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 01:53
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 01:11
Все новости