БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 17 армянских наемников.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано на расширенном заседании в режиме видеоконференции Генпрокуратуры Азербайджана с участием представителей ее Центрального аппарата, руководящего состава Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры и военной прокуратуры Нахчыванской АР, а также Бакинской городской прокуратуры.

Заседание было посвящено работе, проделанной в 2020 году, и предстоящим задачам.

Выступая на заседании, Генеральный прокурор Кямран Алиев сказал, что прокуратура успешно выполнила возложенные на нее обязанности в рамках своих полномочий. Органы прокуратуры провели необходимые следственные мероприятия по каждому факту преступлений, совершенных незаконными армянскими группировками, возбудила уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами ракетных ударов Армении по нашим городам и селам, объектам инфраструктуры, которые были совершены в грубое нарушение правил ведения войны, закрепленных в международных конвенциях, в том числе по фактам применения запрещенных боеприпасов, убийства мирных жителей. Были проведены интенсивные следственные мероприятия.

Также было отмечено, что с 27 сентября 2020 года Генеральная прокуратура возбудила 62 уголовных дела в связи с развязанной Арменией агрессивной войной и другими преступлениями, совершенными в ходе нее. В розыск объявлены 17 наемников с армянской стороны и четыре гражданина Республики Армения. Всего в качестве обвиняемых к следствию привлечен и объявлен в розыск 21 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)