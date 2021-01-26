В Азербайджане повышаются ставки на ряд подакцизных товаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышаются ставки на некоторые подакцизные товары.

Это отражено в поправке, предлагаемой для внесения в Налоговый кодекс Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Согласно предлагаемой поправке, ставки акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) повышаются с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей - с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет - с 20 до 220 манатов за литр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)