Вступительные экзамены в магистратуру и резидентуру могут быть проведены два раза – ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году вступительные экзамены в вузы планируется провести два раза.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, первый этап вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру также может быть проведен дважды.

"Однако хочется отметить, что все это будет иметь ситуативный характер. Вновь хочу довести до сведения участников экзаменов и общественности, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации календарный план может быть изменен. Следует быть готовым к этому заранее. Хотя последовательность проведения экзаменов не изменится, даты проведения могут быть пересмотрены в связи текущей ситуацией", – добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)