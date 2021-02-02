Назначен новый начальник Управления по работе с личным составом МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Эльчин Мамедов назначен начальником Управления по работе с личным составом МВД Азербайджана, сообщает во вторник Trend,
Приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Данный факт подтвердили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что экс-начальник Управления по работе с личным составом МВД полковник полиции Рахиб Гараев был отправлен на пенсию в связи с возрастом.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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