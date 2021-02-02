Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел встречу с руководителями студенческих организаций

Общество 2 февраля 2021 11:51 (UTC+04:00)
Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел встречу с руководителями студенческих организаций

Накануне Дня молодежи ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с руководителями студенческих организаций БВШН.

Ректор провел дискуссии по вопросам повышения эффективности студенческих организаций, а также выслушал предложения по оперативному обеспечению доступа студентов к внедряемым инновациям и расширению роли студенческих организаций.

Э. Гасымов порекомендовал руководителям студенческих организаций активизировать свою деятельность, чтобы повысить информированность студентов первого курса о студенческих организациях.

Затем руководители студенческих организаций предоставили подробную информацию о мерах, которые они принимали во время пандемии, и внесли предложения в соответствии с направлениями своей деятельности.

Руководители студенческих организаций отметили, что основной целью клубов является повышение интеллектуального уровня студентов БВШН, безвозмездное обеспечение развития их навыков и способностей, а также оказание студентам помощи в эффективном проведение своего досуга.

Следует отметить, что с момента своего создания студенческие клубы БВШН реализуют в вузе различные мероприятия и проекты, нацеленные на воспитание чувства патриотизма у молодежи, защиту национальных и духовных ценностей, обеспечение активного участия молодых людей в социальных проектах, организацию волонтерской работы и обеспечение международного сотрудничества в области молодежи.

С этой целью в вузе функционируют Студенческий профсоюзный комитет и Студенческая молодежная организация. Разноформатные клубы, функционирующие при этих органах, помимо создания благоприятных условий для эффективной организации досуга студентов, осуществляют меры, нацеленные на поощрение активного участия студентов в управлении, поддержку развития организованности, инициативности и творческой активности студентов, поощрение демонстрации студентами своих знаний и навыков.

В Бакинской высшей школе нефти функционируют клубы разного направления, такие как: Общество инженеров-нефтяников, Клуб молодых инженеров, Клуб интеллектуальных игр, Физический клуб, Математический клуб, Книжный клуб, Kлуб дебатов, Разговорный клуб, Клуб русского языка, Programming Сlub, Cinema Club, Animal Сare Сlub, Музыкальный клуб, Танцевальный клуб и Театральный клуб.

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