Еще 3 участника Отечественной войны Азербайджана обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения продолжает обеспечивать участников Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами в рамках мер социальной поддержки. С этой целью в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации министерства еще три участника войны - Зия Агами оглу Кязымов, Рашад Амин оглу Алиев и Кянан Надир оглу Мусаев, получившие ранения в боевых действиях, обеспечены высокотехнологичными протезами.

Председатель Агентства Джавид Абдул-Гадиров встретился с этими ветеранами. Он рассказал об особой заботе Президента Ильхама Алиева о ветеранах войны, отметив, что соответствующим распоряжением Президента при Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре создан цех по производству высокотехнологичных протезов. Было отмечено, что современные протезы предоставляются с декабря прошлого года, и уже 10 ветеранов получили 11 современных протезов.

На встрече были представлены преимущества современных протезов. Было отмечено, что в цехе, созданном в сотрудничестве с компанией OTTO BOKK (Германия), одним из ведущих мировых производителей протезов, производятся протезы на основе системы Genium. Они обладают высокой функциональностью, позволяют полностью и более точно регулировать движения на основе электронных суставов, обеспечивают безопасное, уверенное и комфортное движение.

Затем Абдул-Гадиров провел пресс-конференцию, посвященную проделанной работе и целям в области медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Председатель Агентства сообщил, что ведутся работы по модернизации системы реабилитации. Он отметил, что в 2020 году в городах и районах Азербайджана - Лянкяран, Хачмаз, Ширван, Шеки, Сумгайыт, Гекгель, были капитально отремонтированы и реконструированы реабилитационные и социальные учреждения. В последние годы создана современная реабилитационная инфраструктура для оказания нашим ветеранам эффективных услуг по медицинской и социальной реабилитации. В этом году откроются еще четыре современных реабилитационных и социальных учреждения.

Абдул-Гадиров сообщил, что в прошлом году протезно-ортопедические реабилитационные услуги были оказаны 11 344 лицам с инвалидностью, в том числе 1 648 инвалидам войны. По его словам, инвалидам было предоставлено 35 000 реабилитационных средств. Он отметил, что и в послевоенный период наши ветераны были обеспечены реабилитационными средствами и услугами социально-психологической реабилитации.

Отметив проделанную в прошлом году работу в области оценки инвалидности, председатель Агентства сказал, что назначение инвалидности происходит прозрачно через электронную систему. По его словам, применение электронных технологий в области медико-социальной экспертизы и реабилитации будет продолжено.

Абдул-Гадиров также рассказал о медико-социальной экспертизе военнослужащих, пострадавших в результате боевых действий за территориальную целостность нашей страны. Он отметил, что комиссия, созданная постановлением Кабинета Министров, проводит в этой сфере оперативную, качественную и централизованную работу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)