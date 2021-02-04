Возобновляются занятия в вузах и колледжах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 15 февраля возобновляются занятия в традиционном формате в вузах и колледжах по специальностям, требующим проведения практических занятий (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), в соответствии с расписанием, заранее составленным по темам и предметам.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)