Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает меры по восстановлению здоровья тяжелораненых участников Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госслужбу по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Для ускорения этого процесса Фонд "YAŞAT" заказал за рубежом и доставил в страну пять ортопедических приборов "RGO", которые уже используются.
Фонд "YAŞAT" продолжит контролировать процесс лечения и восстановления раненых военнослужащих.
Напомним, что запущен в действие портал Фонда yashat.gov.az, а также функционирует "горячая линия" - 8110.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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