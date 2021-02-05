Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает меры по восстановлению здоровья тяжелораненых участников Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госслужбу по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Для ускорения этого процесса Фонд "YAŞAT" заказал за рубежом и доставил в страну пять ортопедических приборов "RGO", которые уже используются.

Фонд "YAŞAT" продолжит контролировать процесс лечения и восстановления раненых военнослужащих.

Напомним, что запущен в действие портал Фонда yashat.gov.az, а также функционирует "горячая линия" - 8110.

(Текст: Кямаля Сеидова)