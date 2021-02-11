Мне ввели вакцину от COVİD-19, чувствую себя хорошо – глава ассоциации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мне ввели вакцину от COVİD-19, и никаких побочных действий не наблюдается, сказал в четверг Trend руководитель азербайджанского представительства Азербайджано-израильской международной ассоциации Вахид Байрамов.

По его словам, он прошел вакцинацию на второй стадии, поскольку ему 71 год: "Сегодня мне ввели первую дозу вакцины, а 11 марта будет введена вторая доза. Советую всем людям старше 65 лет пройти вакцинацию, чтобы защититься от COVİD-19. У пожилых слабый организм, и противостоять вирусу сложно, поэтому он особо опасен для лиц старше 65 лет".

Байрамов добавил, что информация об опасности вакцины от коронавируса научно не обоснована: " Используемая в Азербайджане вакцина безопасна, так что не стоит бояться вакцинации, и этот факт доказывает информация, опубликованная в научных источниках."

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)