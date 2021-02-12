ЗАО “AzerGold” перечислило средства Фонду “YAŞAT”

Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” перечислило средства в Фонд “YAŞAT”, созданный Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью поддержки семей шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики. Комитетом Корпоративной Социальной Ответственности ЗАО “AzerGold” было решено перечисление в Фонд ежемесячной оплаты размером в 25 тысяч манат, общей суммой в размере 300 тысяч манат.

Перечисление средств, осуществленное в рамках политики социальной ответственности и социального воздействия Акционерного Общества, служит поддержке государственных социальных программ защиты шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности страны, служит обеспечению необходимой заботой данных семей.

Отметим, что 8 сотрудников ЗАО “AzerGold” были привлечены в ряды военнослужащих, а старшие лейтенанты Мухтар Гасымлы и Рауф Аскеров возвысились до вершины шехидства во время боев во имя освобождения Физулинского района. ЗАО “AzerGold” с гордостью поминает всех шехидов, павших во время боев за освобождение родных земель, приносит соболезнования их родным и близким, желает раненым скорейшего выздоровления.