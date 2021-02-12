В Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами возможен туман, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20, временами - 23-25 метров в секунду.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана 13 февраля осадков не ожидаются. Местами возможен туман, скорость западного ветра усилится до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 15-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, на высокогорных территориях - 0-5 градусов мороза, днем - 8-13, местами - 15-17 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)