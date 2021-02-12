В Баку будет ветрено

Общество 12 февраля 2021 13:47 (UTC+04:00)
В Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами возможен туман, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20, временами - 23-25 метров в секунду.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана 13 февраля осадков не ожидаются. Местами возможен туман, скорость западного ветра усилится до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 15-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, на высокогорных территориях - 0-5 градусов мороза, днем - 8-13, местами - 15-17 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дешевеет на прогнозах ОПЕК и МЭА
Нефть дешевеет на прогнозах ОПЕК и МЭА
Грузия и Саудовская Аравия планируют восстановить сотрудничество в сфере туризма
Грузия и Саудовская Аравия планируют восстановить сотрудничество в сфере туризма
Qatar Airways возобновляет регулярные рейсы в Грузию
Qatar Airways возобновляет регулярные рейсы в Грузию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
SOCAR среди основных поставщиков топлива минобороны Украины Энергетика 14:08
Весь объем импорта нефти Украины в январе 2021 г. пришелся на Азербайджан Энергетика 14:07
В Азербайджане импорт зерна освобождается от НДС на 3 года Экономика 14:01
В 2020 г. предпринимателям в Азербайджане были выданы гарантированные кредиты на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров Финансы 14:00
ОАО "Азеришыг" внес ясность в вопрос о платежных терминалах Энергетика 13:55
«Туркменхимия» продлевает тендер на закупку катализаторных сеток Тендеры 13:49
В Баку будет ветрено Общество 13:47
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер Тендеры 13:41
В Азербайджане в постпандемический период планируется открытие новых торговых локаций Бизнес 13:36
Расширяется перечень подакцизной продукции в Азербайджане Общество 13:35
В Азербайджане освобождается от уплаты налогов импорт оборудования в ювелирной сфере Экономика 13:27
Рассматривается возможность присоединения коридора «Lapis Lazuli» к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс Транспорт 13:25
В Азербайджане повышаются ставки акцизов на некоторые подакцизные товары Общество 13:24
В парламенте Азербайджана произведено структурное изменение Политика 13:22
Отозван с должности посол Азербайджана в Иордании - Распоряжение Политика 13:18
В управление Азербайджанского инвестиционного холдинга передан еще ряд структур - Распоряжение Политика 13:16
Отозван с должности посол Азербайджана в Эстонии - Распоряжение Политика 13:14
Открытие новых транспортных маршрутов позволит Азербайджану увеличить двусторонний товарооборот с Турцией Транспорт 13:12
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе Общество 13:10
Министр энергетики Болгарии назвала сроки запуска IGB Энергетика 13:03
Госналоговая служба Азербайджана назвала приоритеты деятельности на 2021-22 гг. Финансы 12:59
В Азербайджане докторантам будет предоставляться отсрочка от военной службы Политика 12:55
Мюнхенская конференция состоится в очном формате в ближайшие месяцы Европа 12:50
В Азербайджане для замещения должностей директоров школ зарегистрировались более 900 кандидатов Общество 12:48
Азербайджан намерен вдвое расширить ненефтяной экспорт к 2025 г. - Микаил Джаббаров Бизнес 12:47
МЧС Азербайджана информирует население о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:34
В России за сутки выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом Россия 12:31
“PASHA Life” перевела 100.000 манатов в Фонд возрождения Карабаха Общество 12:22
Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции раненому участнику и членам семей шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 12:22
Налоговая служба Азербайджана в период пандемии оказала финподдержку на сумму свыше 358 млн манатов Финансы 12:19
Вакцинация сотрудников полиции в Азербайджане проводится на добровольной основе - МВД Общество 12:16
Субъекты МСБ в Азербайджане будут широко привлекаться к госзаказам - министр экономики Бизнес 12:06
В Тегеран отправили вторую партию вакцины "Спутник V" Общество 12:04
Шамкирская районная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностного лица Общество 12:02
ЗАО “AzerGold” перечислило средства Фонду “YAŞAT” Общество 12:00
ВВП Великобритании в 2020 году упал на рекордные 9,9% Европа 11:59
Определяется юридический статус спецпредставителя Президента Азербайджана Политика 11:58
Министр экономики Азербайджана назвал приоритетные направления развития экономики в 2021 году Финансы 11:47
Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел очередное заседание (ФОТО) Общество 11:41
В Германии выявили многочисленные нарушения порядка очередности вакцинации населения Европа 11:34
Международный центр мугама подписал соглашение с "Росконцертом" Культура 11:30
Интерконнектор для поставки азербайджанского газа в Болгарию находится в активной фазе строительства Энергетика 11:22
Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров Бизнес 11:20
Началось пленарное заседание парламента Азербаджана Политика 11:13
«Лаборатория Касперского» запустила платформу, которая отвечает на вопросы о будущем с помощью нейросети ИКТ 11:07
В Азербайджане началась вакцинация от COVİD-19 сотрудников полиции - репортаж Trend TV (ФОТО) Общество 11:05
Начались работы по восстановлению Шушинской крепости Общество 11:05
Обсуждено создание инфраструктуры связи и транспорта на освобожденных территориях Азербайджана Политика 11:04
100 дней! Самира Эфенди на пути к мечте - обратный отсчет до "Евровидения-2021" (ВИДЕО) Интересное 11:03
Нахчыванская АР увеличила объем вложений в основной капитал Финансы 10:52
В Казахстане построят 13 гидроэлектростанций Казахстан 10:47
С начала года объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Финансы 10:47
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии Другие страны 10:31
Вячеслав Мальцев: «Здоровью бизнеса в Азербайджане способствует правильный деловой климат, создаваемый государством» (ФОТО) Общество 10:27
ЕС и Азербайджан поддерживают усилия по изучению возможности расширения «Южного газового коридора» Энергетика 10:24
Компания Gazelli Group перечислила средства в фонд “YAŞAT” Общество 10:23
Золото в Азербайджане вновь подешевело Финансы 10:21
Конституционный суд Грузии отклонил иск противников ограничений Грузия 10:12
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $62 за баррель Финансы 10:08
Узбекистан и Казахстан увеличивают количество авиарейсов Узбекистан 10:08
Узбекистан начал процесс сертификации российской вакцины "Спутник V" Узбекистан 10:06
ТАР поставит в Италию 13%, в Грецию – 20%, а в Болгарию – 33% природного газа в 2022 г. – министр Энергетика 10:03
Узбекистан вновь продлевает приостановку авиарейсов в ряд стран Узбекистан 09:57
Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз Другие страны 09:57
Предмет гордости и феномен культуры – уникальные азербайджанские ковры покажут в России (ФОТО) Культура 09:53
Манат дорожает к евро Финансы 09:49
Парламент Азербайджана рассмотрит сегодня 15 вопросов Политика 09:47
Нет гарантии, что кто-то перенесет COVİD-19 легче, поэтому каждый в группе риска - TƏBİB Общество 09:42
Нефть дешевеет на прогнозах ОПЕК и МЭА Энергетика 09:20
«Южный газовый коридор» обеспечит гарантированные поставки газа в Европу – американский эксперт Энергетика 08:56
Куба объявила об успешных испытаниях собственной вакцины против COVID-19 Другие страны 08:52
Инфляция в Венесуэле в 2020 году составила почти 3 000% Другие страны 08:33
Мы участники исторического процесса, через Грузию в Европу поставляется каспийский газ - Турнава Грузия 08:03
Производство легковых автомобилей в Иране за 10 месяцев текущего года выросло на 13,9% Иран 07:52
951 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 07:43
Военные Мьянмы помиловали более 23 тыс. заключенных Другие страны 07:08
Власти США просят суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях TikTok США 06:10
В результате ДТП в Техасе погибли шесть человек США 05:13
Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе - Курт Донелли Политика 04:41
Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее придали мощный импульс для реализации Южного газового коридора - Региональный президент BP Политика 04:36
Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую глобальное сотрудничество - Парвиз Шахбазов Экономика 04:30
Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами - еврокомиссар Политика 04:24
Чешский парламент не продлил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Европа 04:18
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,45 млн человек Турция 03:24
"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в первом полуфинальном матче Кубка Испании Спорт 02:47
Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают прививку от коронавируса к концу июля США 02:19
Twitter распространит систему маркировки государственных аккаунтов еще на 16 стран В мире 01:45
В Китае запретили трансляцию BBC World News Другие страны 01:06
Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП Спорт 00:43
Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:28
"Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу Спорт 00:00
Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля В мире 11 февраля 23:43
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат Политика 11 февраля 23:28
Президент Ильхам Алиев пригласил Консультативный совет в следующем году в Баку Политика 11 февраля 23:24
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов Политика 11 февраля 23:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря Политика 11 февраля 23:14
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы Политика 11 февраля 23:11
Президент Ильхам Алиев: Мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора Политика 11 февраля 23:06
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии Политика 11 февраля 23:01
Высшее военное училище имени Гейдара Алиева - современное военное учебное заведение мирового уровня - афганский курсант Общество 11 февраля 23:00
Все новости