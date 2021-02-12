Парламент Азербайджана одобрил поправку о необязательности наличия при себе водительских прав

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждалась поправка в Кодекс об административных правонарушениях, связанная с вопросами обеспечения дорожной безопасности и правилами использования автомобильных дорог, сообщает в понедельник Trend.

В соответствии с предлагаемой поправкой, устраняется требование иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы на автомобиль. Наличие данных документов будет проверяться сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.

Поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)