Парламент Азербайджана одобрил поправку о необязательности наличия при себе водительских прав
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждалась поправка в Кодекс об административных правонарушениях, связанная с вопросами обеспечения дорожной безопасности и правилами использования автомобильных дорог, сообщает в понедельник Trend.
В соответствии с предлагаемой поправкой, устраняется требование иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы на автомобиль. Наличие данных документов будет проверяться сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.
Поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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