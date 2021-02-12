В Азербайджане передан в пользование реестр профессиональных и квалификационных стандартов

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало в пользование реестр профессиональных и квалификационных стандартов. В реестр включены 300 стандартов, разработанных министерством в прошлом году.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, эти стандарты представляют собой совокупность минимальных требований к содержанию работы, которую должен выполнять работник по соответствующей профессии и специальности, а также к условиям труда. Это играет основную роль в организации обучения в соответствии с требованиями рынка труда, повышении качества рабочей силы и приведении ее в соответствие с международными стандартами.

Благодаря новой услуге работодатели смогут оценивать персонал, примут участие в определении требований к профессиональным знаниям и навыкам на рынке труда. А сотрудники ознакомятся с требованиями рынка труда по своим профессиям и специальностям, смогут получить возможности для карьерного роста за счет повышения своих знаний и навыков в соответствии с этими требованиями.

В целях расширения доступа к стандартам реестр был размещен на портале e-social.az министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в разделе "Электронные услуги" и стал доступным для всех заинтересованных сторон. С реестром можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

В 2021 году будут разработаны и внесены в реестр еще 350 таких стандартов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)