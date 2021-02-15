В вузах Азербайджана возобновляются занятия по специальностям, требующим практических занятий

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в вузах, средних специальных учебных заведениях и профучилищах возобновляются в очной форме занятия по специальностям, требующим прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), а также обучение по дисциплинам и темам, которое требует физического присутствия учащихся на занятиях (медицина, творческие профессии, инженерия и т.д.).

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве образования Азербайджана.