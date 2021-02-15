Бахрам Багирзаде призвал всех вакцинироваться от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде обратился к обществу с призывом прививаться от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Trend.

Багирзаде отметил, что общество разделилось на две части – одни за вакцинацию, другие не хотят делать прививку: "Я не собираюсь давать вам советы по этому поводу. Но если кто-то задаст мне вопрос о том, буду ли я делать себе прививку, то я без всяких раздумий отвечу, что да, да и ещё раз да!!! И не только я, но и все члены моей семьи. Тем более, что вчера одного моего очень близкого родственника, которому около 65 лет, уже вакцинировали. Это я вам говорю как человек, который 52 дня пролежал в клинике, 20 из которых провёл в коме... Никому не пожелаю такого опыта...Так что, думайте и сделайте правильный выбор. Пусть Всевышний хранит всех людей мира!"

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)