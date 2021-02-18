Численность населения Азербайджана выросла на 0,5%

БАКУ /Trend/ - В прошлом году численность населения Азербайджана увеличилась на 52 025 человек (рост на 0,5%) и на 1 января 2021 года составила 10 119 133 человек, сообщили в четверг Trend в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения, в сельской зоне – 47%. Население Азербайджана на 49,9% состоит из мужчин, а 50,1% численности составляют женщины.

На начало текущего года статистические данные по месту проживания населения следующие: Нахчыванская АР – 4,6%, Баку – 22,7%, низменные районы (Аран) – 20,4%, Гянджа - Газах – 12,9%, Лянкяран – 4%, Верхний Карабах – 6,8%, Шеки - Загатала – 6,2%, Абшерон – 5,7%, Губа - Хачмаз – 5,5%, Горный Ширван – 3,2%, экономическая зона Кельбаджар-Лачин – 2,6%.

В 2020 году районные (городские) отделы регистрации Минюста зарегистрировали 126 571 новорожденных, из которых 3300 двойняшек, 123 троен, 4 четверняшки.

В прошлом году было зарегистрировано 75 647 смертей, уровень смерти на 1000 человек населения составил 7,6 случаев.

2006 человек из скончавшихся (2,7%) были в возрасте до 17 лет, 9510 (12,6%) – в возрасте 18-49 лет, 20 653 человек (27,3%) – 50-64 лет, 43 478 человек (57,4%) – 65 и старше лет.

В прошлом году структуры МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировали 1669 человек, приехавших на ПМЖ в Азербайджан, 568 человек уехали, положительное сальдо по стране составило 1101 человек.

(Текст: Кямаля Сейидова. Редактор: Надир Насиров)