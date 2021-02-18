В Азербайджане сократилась преступность

БАКУ /Trend/ - По данным МВД Азербайджана, в 2020 году в стране было зарегистрировано 26004 преступления, что на 2,5 процента меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения снизилось на восемь пунктов по сравнению с предыдущим периодом и составило 258 случаев. Из них 58,7 % относятся к менее тяжким преступлениям, 27,3 % – к преступлениям, не представляющим общественную опасность, а 14,0 % – к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Согласно данным, 5 655 преступлений было совершено против личности, 8 702 преступления – против общественной безопасности и общественного порядка, 1 211 преступлений – против государственной власти (из ни 311 коррупционные и другие преступления против интересов службы), 10 338 преступлений были совершены в экономической сфере, 98 – другие преступления.

В прошлом году иностранцами или с их участием было совершено 430 преступлений, что на 6,9 процента меньше, чем в 2019 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)