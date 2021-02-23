Факты о разрушенных или превращенных в армянские церкви мечетях Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Западном Азербайджане находились сотни историко-религиозных памятников, которые армяне разрушили, чтобы стереть азербайджанский след, сказал во вторник Trend завотделом теоретических и методологических проблем истории науки Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории Байрам Гулиев.

По его словам, указом, подписанным в 1760 году ханом Иревана Гусейнали ханом в связи с монастырем Эчмиадзин, армянам были предоставлены широкие права. Многие азербайджанские села были переданы армянам и переименованы. Процесс приобрел массовый характер после Туркменчайского договора.

Переселенные на территорию Азербайджана армяне различными путями пытались уничтожить на этих территориях историю Азербайджана. Так, они разрушили памятники на землях в Западном Азербайджане.

Приведя в пример историко-религиозные памятники, разрушенные армянами в Западном Азербайджане, Гулиев отметил, что мечеть Аббаса Мирзы, построенная в XVIII веке Аббас Мирзой Гаджаром (сын Фатали хана Гаджара) в Иреванской крепости, была украшена сине-зелеными изразцами, характерными для азербайджанского зодчества. Однако мечеть полностью разрушена, остались только руины одной стены. Ту же участь постигла и мечеть в селе Эргез Иреванской губернии. Кроме того, полностью разрушена мечеть Гаджи Джафара, принадлежащая XVIII веку.

Ученый добавил, что одна из старинных мечетей Иревана – мечеть Новрузалибей, имела большой купол, ее стены были украшены разноцветными изразцами, она была разрушена уже в начале XX века. Мечеть, построенная в 1725 году Раджабом пашой в стиле османского зодчества в Иреванской крепости, после Туркменчайского договора в 1828 году была реконструирована в русскую православную церковь. Построенная в Иреване мечеть Шюкюрбейли все еще функционирует как русская православная церковь.

Гулиев подчеркнул, что находящаяся в Иреване мечеть Сардара, построенная в ранний период Сефевидов, была одним из древнейших религиозных святилищ и известна как Гала-мечеть или Кохне мечеть (Старая мечеть). После того, как северная часть Азербайджана была захвачена русскими войсками, мечеть начали разрушать, в период советской Армении мечеть Сардара снесли, а на её месте построили жилой дом. Кроме этого, полностью уничтожены Иреванская крепость, надгробие ашуга Алескера, Дворец Сардара, построенный в XVI веке, два каменных овна, принадлежащих комплексу памятников в селе Уруд в Зангезуре: «Армяне разрушили несчитанное количество памятников, их не перечесть, некоторые из которых даже не были зарегистрированы. Теперь армяне вместе с пособниками выражают «беспокойство» по поводу сохранения христианских памятников. Если сравнить вандализм, совершенный армянами в отношении азербайджанских памятников, и сохранение армянской церкви в центре Баку как памятника, то это явно демонстрирует отношение Азербайджана к мировому культурному наследию. А безучастное отношение мировой общественности к этим фактам не просто шаг, направленный на уничтожение азербайджанской культуры, но и свидетельство того, что она закрывает глаза на уничтожение мирового наследия».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)