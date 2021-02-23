В Баку почти полностью запрещен полив деревьев питьевой водой - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Если несколько лет назад деревья в Баку поливались питьевой водой, то теперь в большинстве мест это запрещено.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал начальник Госагентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, нехватка воды диктует принятие неотложных мер в этой сфере: "Сточные воды после очистки должны использоваться в технических целях, в том числе для поливки деревьев. Другой альтернативы нет. Думаю, что в ближайшие годы для этих целей будут использоваться только очищенные сточные воды".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)