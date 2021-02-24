В Баку в связи со снежной погодой устанавливаются палатки для бездомных
БАКУ /Trend/ - В Баку устанавливаются палатки для бездомных, сообщили в среду Trend со ссылкой на городскую Исполнительную власть Баку.
Было отмечено, что это осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ИВ и Общественным объединением "Региональное развитие" (ООРР).
Так, в 4-5 местах города началась установка специальных палаток: "Лица, нуждающиеся в обогреве в связи с холодной погодой, смогут попить горячий чай, поесть и отдохнуть. Для этого здесь созданы все условия. Палатки будут действовать во все дни снежной погоды. Контроль за их работой будут осуществлять волонтеры ООРР и сотрудники ИВ".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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