В Баку в связи со снежной погодой устанавливаются палатки для бездомных

БАКУ /Trend/ - В Баку устанавливаются палатки для бездомных, сообщили в среду Trend со ссылкой на городскую Исполнительную власть Баку.

Было отмечено, что это осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ИВ и Общественным объединением "Региональное развитие" (ООРР).

Так, в 4-5 местах города началась установка специальных палаток: "Лица, нуждающиеся в обогреве в связи с холодной погодой, смогут попить горячий чай, поесть и отдохнуть. Для этого здесь созданы все условия. Палатки будут действовать во все дни снежной погоды. Контроль за их работой будут осуществлять волонтеры ООРР и сотрудники ИВ".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)