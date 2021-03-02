Минобразования Азербайджана прокомментировало высказывания о приостановлении занятий в школах
БАКУ /Trend/ - В настоящее время занятия в общеобразовательных учреждениях Азербайджана продолжаются.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.
Он призвал не выдавать прошлогоднюю информацию за актуальную.
"Занятия впервые были приостановлены из-за пандемии 3-9 марта 2020 года. Уже идет 2021 год, учебный процесс продолжается согласно программе", - уточнил Джасарат Валехов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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