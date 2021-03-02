Минобразования Азербайджана прокомментировало высказывания о приостановлении занятий в школах

БАКУ /Trend/ - В настоящее время занятия в общеобразовательных учреждениях Азербайджана продолжаются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

Он призвал не выдавать прошлогоднюю информацию за актуальную.

"Занятия впервые были приостановлены из-за пандемии 3-9 марта 2020 года. Уже идет 2021 год, учебный процесс продолжается согласно программе", - уточнил Джасарат Валехов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)