Для координации исследований необходимо использовать современные научные технологии - вице-президент НАНА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть большая потребность в широком использовании современных электронных научных технологий для повышения эффективности координации в организации и управлении исследованиями в научных учреждениях республики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Расим Алигулиев.

Он отметил, что важной частью комплексных реформ, проводимых в НАНА в последнее время, является обновление структуры научных учреждений, улучшение управления, оптимизация финансирования науки, определение планов научных исследований в соответствии с вызовами современности и национальными интересами.

"Реформы в этих сферах, а также становление и развитие электронной науки, сделали необходимыми расширение информатизации Республиканского Совета по координации научных исследований и обсуждение предстоящих задач", - уточнил Расим Алигулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)