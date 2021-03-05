В Азербайджане значительно увеличится число квотированных рабочих мест
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане начнется работа по увеличению квотированных рабочих мест для инвалидов и других лиц из уязвимых категорий.
Об этом сказал председатель Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, в стране существует около 2800 квотированных рабочих мест: "За последние месяцы были проведены мониторинги в этой сфере, и выяснилось, что есть возможность создания около 6000 квотированных рабочих мест. Это означает, что мы можем более чем вдвое расширить возможности трудоустройства инвалидов и других лиц из уязвимых категорий. Этот процесс начнется в ближайшее время".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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