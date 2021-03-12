В Азербайджане снизилось количество преступлений при несении военной службы - военная прокуратура

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Вооруженных силах на 33,5 процента по сравнению с 2019 годом снизилось число преступлений, не представляющих большой общественной опасности, на 37,6 процента - менее тяжких преступлений, на 39,9 процента - тяжких преступлений.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал старший помощник Военного прокурора Азербайджана - глава пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

"В целом по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированных преступлений в 2020 году уменьшилось на 36,1 процента, преступлений против военной службы - на 47,6 процента, преступлений невоенного характера - на 18,6 процента. В ходе предварительного расследования каждого уголовного дела в Военной прокуратуре было обеспечено предупреждение преступных явлений путем направления в соответствующую организацию или должностному лицу представления о принятии надлежащих мер, а также было обеспечено привлечение к ответственности допустивших нарушения лиц, в действиях которых не было состава уголовного преступления", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)