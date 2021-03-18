Азербайджанское гражданство получили 20 членов семей шехидов и раненых участников войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба предоставила необходимые справки 20-ти лицам, получившим азербайджанское гражданство в соответствии распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
Отметим, что это члены семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.
Сотрудники службы предоставили этим лицам соответствующие документы по адресам их проживания в Баку, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Газахе, Агстафе, Гяндже, Геранбое и Мингячевире.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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