Отказано в признании дипломов 385 студентам бакинских филиалов зарубежных вузов

БАКУ /Trend/ - Агентство по обеспечению качества в образовании отказало в признании дипломов на территории Азербайджана 385 студентам бакинских филиалов зарубежных вузов, действующих в стране без соответствующей лицензии.

Как сообщили в пятницу Trend в Минобразования, большинство из них является студентами филиалов в Азербайджане Дагестанского государственного университета, Южно-российского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, Российского государственного социального университета.

«Обращаем ваше внимание на то, что в нашей стране признаются только специальности по дипломам, выданным нижеприведенными зарубежными высшими учебными заведениями, лицензированные филиалы которых действуют на территории Азербайджана:

– Московский государственный открытый университет (с 19.11.2007 – по 01.09.2010);

– Московская академия труда и социальных отношений (1999–2005 годы);

– Московский государственный университет имени В. Ломоносова (с 27.02.2009 года);

– Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (с 15.05.2015 года).

Кроме того, рекомендуем гражданам ознакомиться с разделом "Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества в образовании (www.tkta.edu.az)», — сказали в Министерстве образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)