COVAX демонстрирует свою полную несостоятельность – азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - Ситуация и с производством, и с распространением вакцин от COVID-19 чрезвычайно политизирована. Уже ни у кого нет сомнений в том, что отдельные страны проводят эгоистическую политику, закупают вакцины в огромном количестве, а другим государствам эти препараты не достаются. Об этом сказал Trend политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

"Это, конечно, вызывает возмущение, тем более что по инициативе Азербайджана в прошлом году была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, на которой, в частности, был рассмотрен вопрос справедливого распределения вакцин. Страны взяли на себя обязательства помочь развивающимся, менее обеспеченным государствам, и они не выполняются. Есть страны, которые вообще не получили вакцину, это тоже возмутительный факт", - сказал он.

С другой стороны, мы видим, как ведущие игроки прямо декларируют, что не будут поставлять вакцины, которые производятся на их территории, другим государствам, отметил политолог.

"В частности, США отказались предоставить вакцины, производящиеся на их территории, европейскому сообществу. Великобритания не поставила ни одной вакцины в ЕС, в то время как из Евросоюза в эту страну была направлена значительная партия препарата AstraZeneca. Это тоже говорит о том, что даже ведущие, развитые государства мира проводят достаточно противоречивую политику, когда дело касается справедливого распределения вакцин. COVAX оказалась заложником этой политики, и сегодня эта структура демонстрирует свою полную несостоятельность, неспособность решить основные вопросы, связанные с вакцинацией. И в данном случае это месседж ВОЗ, свидетельствующий о том, что критика в отношении деятельности этой организации является обоснованной", - подчеркнул Велизаде.

Он отметил, что в данной ситуации приходит на ум аналогия с двойными стандартами.

"Обычно мы говорили, что двойные стандарты применяются к политическим действиям, и они недопустимы. Но в данном случае двойные стандарты применяются по отношению к гуманитарной политике и гуманитарным ценностям. Как можно на словах демонстрировать приверженность гуманитарным нормам, говорить о справедливости, тогда как риторика абсолютно расходится с действиями?", - сказал Велизаде.

Политолог напомнил, что на начальном этапе борьбы с коронавирусом не хватало средств личной гигиены, масок, аппаратов ИВЛ, и за них велась борьба.

"Ведущие страны прибегали к постыдным действиям, к откровенному рэкету, изымались грузы, которые шли другим государствам, срывались поставки. Это очень печальная страница в истории человечества. Сейчас мы наблюдаем то же самое с вакцинами: они не поставляются покупателям, а от этого, к сожалению, страдают простые люди. Об этом свидетельствует рост инфицирования и смертности", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в данной ситуации необходимо прислушаться к словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Движения неприсоединения, и поменять линию поведения.

"Сегодня все вакцины производятся в развитых странах, которые несут ответственность перед человечеством. К сожалению, сейчас наблюдается еще и "война вакцин" – один препарат принимают, а другой - нет, потому что страна его происхождения – это геополитический конкурент. Такая ситуация неприемлема, с ней тоже необходимо бороться. Думаю, в обозримом будущем нужно провести еще одну сессию Генассамблеи ООН, на которой будут проанализированы эти ошибки, в частности, деятельность COVAX, и приняты более действенные решения", - отметил Велизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)