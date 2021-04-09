Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетил в Аллее Почетного захоронения в Баку могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле, сообщает в пятницу Trend.
Также была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Затем были возложены венки в комплексе "Вечный огонь" в Аллее шехидов и к монументу в память о турецких солдатах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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