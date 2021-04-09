В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ

Общество 9 апреля 2021 16:01 (UTC+04:00)
В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ

БАКУ /Trend/ - На центральных проспектах и улицах Баку вновь пройдут работы по дезинфекции.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) столицы, с утра 10 апреля эти работы охватят центральные улицы, проспекты и дороги Баку и пригородных поселков.

"В связи с этим, принимая во внимание допустимую токсичность дезинфицирующих веществ, призываем жителей столицы не покидать место жительства без крайней необходимости", - говорится в сообщении ИВ.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ - Gallery Image
В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ - Gallery Image
В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ - Gallery Thumbnail
В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ - Gallery Thumbnail
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