В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ
БАКУ /Trend/ - На центральных проспектах и улицах Баку вновь пройдут работы по дезинфекции.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) столицы, с утра 10 апреля эти работы охватят центральные улицы, проспекты и дороги Баку и пригородных поселков.
"В связи с этим, принимая во внимание допустимую токсичность дезинфицирующих веществ, призываем жителей столицы не покидать место жительства без крайней необходимости", - говорится в сообщении ИВ.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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