Дети легче переносят коронавирус - главный педиатр Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Наблюдения за время пандемии коронавируса, которая продолжается более года, показали, что дети легче переносят COVID-19.

Об этом сказал главный педиатр министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, коронавирус протекает у детей легче, и тяжелые осложнения бывают у них очень редко.

"Но следует отметить, что в единичных случах среди них все же наблюдаются тяжелые последствия и летальные исходы", - сказал Гулиев.

По словам главного педиатра, у детей болезнь сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, боль в горле, рвота и диарея.

"В редких случаях у них развивается атипичная пневмония", - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)