Проспект Нобеля в Баку переименован в проспект 8 Ноября
БАКУ /Trend/ - Проспект Нобеля в Баку с 12 апреля переименован в проспект 8 Ноября, сообщает в понедельник Trend.
В будущем на прилегающей к нему территории планируется создать Музей победы.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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