Проспект Нобеля в Баку переименован в проспект 8 Ноября

БАКУ /Trend/ - Проспект Нобеля в Баку с 12 апреля переименован в проспект 8 Ноября, сообщает в понедельник Trend.

В будущем на прилегающей к нему территории планируется создать Музей победы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)