Ответственные за незаконный снос мечети XVIII века в Губадлы будут наказаны - Координационный штаб

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведутся масштабные строительные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на землях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщили в среду Trend в Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях, было установлено, что при строительстве автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин в селе Юсифбейли Губадлинского района была снесена мечеть XVIII века.

Об этом было доложено Президенту Ильхаму Алиеву, и глава государства поручил соответствующим структурам расследовать инцидент и наказать виновных.

Согласно постановлению за №132 Кабинета министров Азербайджана от второго августа 2001 года мечеть была зарегистрирована как памятник архитектуры местного значения. Было установлено, что после оккупации Губадлинского района вооруженными силами Армении мечеть находилась в полуразрушенном состоянии, использовалась в качестве места для содержания животных, тем самым подвергаясь вандализму.

Четырехполосная автодорога Худаферин-Губадлы-Лачин протяженностью 66 километров строится в соответствии с первой технической категорией. Начались строительные работы на участке дороги между Худаферинским водохранилищем и населенным пунктом Ханлыг.

В ходе строительных работ в селе Юсифбейли Губадлинского района Межведомственный центр и соответствующие государственные органы не были проинформированы о назначении здания, и его снос производился без соответствующих уточнений.

В связи с инцидентом в отношении сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и компании-субподрядчика, ответственных за строительство дороги и допустивших серьезную халатность, будут приняты серьезные меры.

Помимо этого, руководство Координационного штаба дало соответствующие поручения профильным государственным органам в связи с дальнейшим усилением контроля над культурными и религиозными памятниками на освобожденных территориях, уточнением назначения находящихся здесь построек во время восстановительных работ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)