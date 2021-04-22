БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 15 077 доз вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Первую дозу вакцины получили 9 205 человек, вторую – 5 872.

На сегодня в Азербайджане в целом граждане получили 1 381 967 доз вакцины от COVID-19. Первую дозу получили 917 877 человек, вторую – 464 090.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)