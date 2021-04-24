В Баку сегодня продезинфицировано свыше 550 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку сегодня продезинфицирована 551 улица, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

Это четвертая дезинфекция, проеденная в Баку с начала года, и 22-я – с начала пандемии коронавируса.

Данные работы, которые являются частью мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности жителей Баку, будут продолжены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)