Размещены средства на депозитных счетах для 61 ребенка шехидов - Фонд "YAŞAT"
БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня размещены средства на депозитных счетах, открытых для 61 ребенка шехидов.
Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что одно из направлений деятельности Фонда «YAŞAT» связано с поддержкой родившихся после 27 сентября детей шехидов: "Сегодня будут размещены средства на депозитных счетах еще для семерых детей шехидов. В целом этот процесс коснется 68 детей шехидов».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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