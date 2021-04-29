Размещены средства на депозитных счетах для 61 ребенка шехидов - Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня размещены средства на депозитных счетах, открытых для 61 ребенка шехидов.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что одно из направлений деятельности Фонда «YAŞAT» связано с поддержкой родившихся после 27 сентября детей шехидов: "Сегодня будут размещены средства на депозитных счетах еще для семерых детей шехидов. В целом этот процесс коснется 68 детей шехидов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)