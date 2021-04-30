На автобусные полосы в Баку смогут заезжать и такси

Общество 30 апреля 2021 18:13 (UTC+04:00)
На автобусные полосы в Баку смогут заезжать и такси

БАКУ /Trend/ - В будущем на автобусные полосы в Баку смогут заезжать и такси.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения Бакинского транспортного агентства (БТА) Тарлан Сафаров. По его словам, согласно действующему законодательству, автобусные полосы могут использоваться оперативными транспортными средствами.

«Это говорит о преимуществе автобусных полос. Таким образом, по этим полосам пожарная служба, скорая помощь или сотрудники ГУДП могут вовремя прибыть на место происшествия.

Обсуждается также вопрос использования автобусных полос транспортными средствами, оказывающими услуги такси. Предлагается внести изменения в законодательство в этом плане», – отметил Сафаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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