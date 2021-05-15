В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1318, скончались 14 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане всего выявлен 329 371 случай заражения коронавирусной инфекцией, 313 778 человек вылечились, 4 768 – скончались, число активных больных - 10 825.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 285 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 375 679 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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