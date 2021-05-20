TƏBİB о функционировании пляжей в Азербайджане в этом году

БАКУ /Trend/ - В текущем году, как и в предыдущем, пляжи в Азербайджане будут функционировать в рамках определенных правил.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в эфире Real TV сказала завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"В прошлом году в связи с пляжами были разработаны санитарные правила. На основе этих правил соответствующие структуры могут принять решение и применительно к текущему году", - сказала она.

Гараева отметила, что данные правила регулируются не TƏBİB, и структура лишь дает им оценку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)