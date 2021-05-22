В Азербайджане стартовала агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) проводят совместную агитационную кампанию в связи с вакцинацией от коронавируса. Ее основная цель - привлечь внимание граждан к вакцинации.

Как сообщает в субботу Trend, в подготовленных в рамках кампании видеороликах, сообщениях для радио, рекламных щитах и печатных материалах подчеркивается, что вакцинация важна для возвращения к прежней жизни.

Первый видеоролик посвящен теме проведения свадебных церемоний.

Основная идея заключается в том, что чем больше людей будет вакцинировано, тем скорее мы сможем вернуться к прежней жизни. Слоган агитационной кампании дополняет эту идею: "Пройдем вакцинацию, чтобы вернуть ту жизнь, по которой мы скучаем!".

Стратегия кампании была реализована коммуникационным агентством Maverick, а работы в ее рамках выполнены Baku Media Center.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)