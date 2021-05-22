В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 15-17 лет

БАКУ /Trend/ - В ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди групп в возрастной категории 15-17 лет, сообщает в субботу Trend.

В финал вышли команды из Венгрии (19.850 балла), России (19.700 балла), Румынии (19.500 балла), Италии (19.100 балла), Болгарии (18.250 балла), Украины (17.900 балла), Португалии (17.550 балла) и Литвы (17.300 балла).

Азербайджанская команда в составе Лейлы Абдуллазаде, Арзу Агаевой, Ровшаны Багирзаде, Лейлы Бежановой и Эмилии Махмудовой в финал не прошла, заняв 10-ю позицию с результатом 16.200 балла.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)