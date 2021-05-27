Абитуриент, набравший наивысший балл на выпускных экзаменах, выбирает Бакинскую высшую школу нефти

БАКУTrend/ - Айхан Кязымов, набравший наивысший балл на выпускных экзаменах, проведённых 29-30 апреля Государственным экзаменационным центром для 11 классов, изъявил желание учиться в Бакинской высшей школе нефти (БВШН). Он планирует обучаться специальности «Информационная безопасность» в БВШН после успешного прохождения им второго этапа экзаменов. Чтобы осуществить свою мечту, А.Казимов с девятого класса готовился к экзаменам. Со второй половины 10 класса обучение в средних школах проводилось в режиме онлай. Начиная же с 11 класса, занятия проводились в традиционной форме.

Следует отметить, что только один человек – выпускник средней школы № 2 села Дуярлы Шамкирского района Айхан Кязымов – показал максимальный результат (300 баллов) на выпускных экзаменах.

Два года назад А.Кязимов также показал высокие результаты на выпускных экзаменах, проводимых для учеников девятого класса, набрав 256,2 балла.

Отметим, БВШН осуществляет прием на обучение по специальности «Информационная безопасность» с 2018 года.

В плане приема абитуриентов на бакалавриат вуза на 2020/2021 учебный год для обучения по данной специальности предусмотрено 30 мест (включая бюджетные и платные места). Два года подряд специальность «Информационная безопасность» получала титул «Специальность года» с наивысшим проходным баллом в стране.

Стоимость обучения по этой специальности составляет 4500 AZN.