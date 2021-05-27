Мосты Стамбула подсвечены цветами азербайджанского флага

БАКУ /Trend/ - По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики мосты Стамбула, являющиеся одним из символов города и соединяющие два континента, подсвечены цветами азербайджанского флага.

Как сообщает Trend, мероприятие инициировано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.

Во время мероприятия 27 и 28 мая цвета азербайджанского флага будут высвечиваться на мостах «Фатих Султан Мехмет» и «Явуз Султан Селим» в Стамбуле, одном из крупнейших мегаполисов мира.

(Редактор: Надир Насиров)