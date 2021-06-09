В Азербайджане обсуждается вопрос проведения последнего звонка в школах - минобразования

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана в настоящее время обсуждает с другими госструктурами вопрос проведения последнего звонка в школах.

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью ведомства Джасарет Валехов, сообщает в среду Trend.

"Министерство образования обсуждает порядок проведения этого мероприятия с другими структурами. В ближайшее время общественность будет дополнительно проинформирована о принятом решении", - сказал Валехов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)