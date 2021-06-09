С начала года пенсионерам в Азербайджане выплачено до 2 млрд манатов

Общество 9 июня 2021 17:13 (UTC+04:00)
С начала года пенсионерам в Азербайджане выплачено до 2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года пенсионерам в Азербайджане выплачен один миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов.

Об этом сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сообщается, что это на 84,1 миллиона манатов, или на 4,5 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Как продолжение динамики роста пенсий, с начала этого года страховая часть пенсий проиндексирована и увеличена на 11,4 процента, что охватило 1,14 миллиона человек. Также в результате проверок было установлено, что 12 809 пенсионерам были начислены пенсии ниже размера, предусмотренного законодательством, и их пенсии были увеличены.

Как продолжение функционирования системы автоматизированного назначения пенсии, за последние пять месяцев 12,6 тысячи человек в проактивном порядке были назначены пенсии», – отметили в министерстве.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

С начала года пенсионерам в Азербайджане выплачено до 2 млрд манатов - Gallery Image
С начала года пенсионерам в Азербайджане выплачено до 2 млрд манатов - Gallery Thumbnail
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