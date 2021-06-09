В Азербайджане выявлено 68 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 239 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVİD-19, 239 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 327 626 человек вылечились, 4 948 – скончались, число активных больных составляет 2 343.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 158 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 589 231.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)