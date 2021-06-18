В Азербайджане привлечено к уголовной ответственности лицо за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии - СГБ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане привлечено к уголовной ответственности лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории зарубежных стран.